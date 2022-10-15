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عربي-دولي

بعد صمت ليومين.. هذا ما قاله الصدر لأنصاره

Lebanon 24
15-10-2022 | 14:12
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في أول تعليق له على تكليف محمد السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، شن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر انتقاداً لاذعاً عليها، معتبراً أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية مليـشيـاوية".
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وحذر محمد صالح العراقي، المعروف بوزير الصدر، في بيان اليوم السبت من مشاركة أي من التابعين للتيار في التشكيلة الحكومية التي يترأسها السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي، خصم الصدر اللدود.
 
كما أشار إلى أن الزعيم الشيعي نبّه من تحول البلاد إلى "ألعوبة بيد الأجندات الخارجية"، وتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين".

إلى ذلك، أكد أن مساعي تشكيل حكومة وطنية واسعة في البلاد فشلت، فبدأ "تشكيل حكومة ميليشياوية مجربة لن تلبي طموحات الشعب".

واستنكر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة البلاد إلى المربع الأول.
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