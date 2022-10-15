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عربي-دولي

بيلاروسيا: لن نتورط في النزاع الأوكراني الروسي

Lebanon 24
15-10-2022 | 14:42
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كتب موقع "العربية": على خطى موسكو، ألقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باللائمة على الدول الغربية في إطالة أمد الأزمة الأوكرانية، التي اشتعلت منذ فبراير الماضي، مؤكدا في الوقت عينه أن مينسك لن تتورط في النزاع.
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وقال حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللصيق في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" بثت مساء أمس الجمعة، إن الأزمة في أوكرانيا يمكن أن تحل خلال أسبوع إذا وافقت أميركا وبريطانيا، وفق تعبيره.
إلى ذلك، أكد أن بلاده تدعم روسيا لكنها "لم تقتل أحدا ولن تفعل"، في إشارة إلى مشاركة قواته في الصراع الروسي الأوكراني، بحسب ما أفادت فرانس برس. وأضاف "لم يطلب منا أحد المشاركة في القتال، ولا نعتزم التورط".

كما أشار لوكاشينكو الذي أعلن سابقا اتفاقه مع بوتين على نشر قوة مشتركة على الحدود مع أوكرانيا، إلى أن بيلاروسيا "تعالج وتطعم الروس والأوكرانيين على السواء، كما ترحب باللاجئين الأوكران".
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