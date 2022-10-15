البجا: سنلجأ لحق تقرير المصير حال تهميش شرق السودان

فيما يجري الحديث عن قرب انفراج الأزمة السودانية، حذرت نظارات البجا، اليوم السبت، في تصريحات للعربية من تهميش شرق السودان في أي توافق سياسي مستقبلي.



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"لا تسوية لا نكون جزءاً منها"

وكان الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا سيد علي أبو آمنة، قد أعلن أن القوى السياسية في شرق البلاد لن تقبل أي تسوية سياسية لا تكون جزءا منها.



وأشار في بيان اليوم السبت إلى أن البديل عن ذلك سيترتب عليه حق تقرير المصير المنصوص عليه في مؤتمر سنكات. كما لوحت بالذهاب إلى حق تقرير المصير إذا تم تهميش شرق السودان، قائلة "سنصعد إذا تم استمرار تهميش قضايانا"."لا تسوية لا نكون جزءاً منها"وكان الأمين السياسي للمجلس الأعلى لنظارات البجا سيد علي أبو آمنة، قد أعلن أن القوى السياسية في شرق البلاد لن تقبل أي تسوية سياسية لا تكون جزءا منها.وأشار في بيان اليوم السبت إلى أن البديل عن ذلك سيترتب عليه حق تقرير المصير المنصوص عليه في مؤتمر سنكات.