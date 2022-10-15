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عربي-دولي

ألمانيا تدعو إلى توسيع الاتحاد الأوروبي لزيادة "النفوذ"

Lebanon 24
15-10-2022 | 14:49
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتز، السبت، إلى توسيع الاتحاد الأوروبي، وقال خلال تجمع للديمقراطيين الاشتراكيين الأوروبيين إن الاتحاد سيكون قادراً بعد ذلك على زيادة نفوذه في الشؤون العالمية.

وجعل شولتز توسيع الاتحاد الأوروبي، ليشمل دول البلقان ودولاً أخرى، بنداً رئيسياً في سياسته الخارجية منذ تولي منصبه. وصار هذا الأمر أكثر إلحاحاً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا التي صارت مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في صيف هذا العام.
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وقال شولتز خلال الاجتماع: "يمكن أن يصبح للاتحاد الأوروبي ثقل أكبر في العالم.. إذا ضم 30 أو 36 دولة ينعم بها أكثر من 500 مليون مواطن بالحرية والعدل". ويضم الاتحاد الأوروبي حالياً 27 عضواً.
وأضاف المستشار الألماني: "إنني ملتزم بتوسيع الاتحاد الأوروبي. استمرار نمو الاتحاد الأوروبي باتجاه الشرق مكسب لنا جميعاً".
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