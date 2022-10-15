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عربي-دولي

احتجاجات في تونس على سياسات الرئيس وغلاء المعيشة

Lebanon 24
15-10-2022 | 14:54
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شهدت العاصمة التونسية السبت، تجمعات احتجاجية على سياسات رئيس البلاد قيس سعيد وما وصفه المتظاهرون بغلاء المعيشة ونقص المواد الأساسية في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة.
          
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وتجمع المئات من أنصار الحزب الدستوري الحر بقيادة رئيسته عبير موسي في وسط العاصمة، حيث رفعوا شعارات تقول: "قيس سعيد ديقاج (ارحل)" و"تونس تونس حرة حرة قيس سعيد على برة" و"يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع".
          
واتهم الحزب قوات الأمن بمنع أنصاره القادمين من الولايات الداخلية للبلاد من الوصول إلى العاصمة.
          
وقالت موسي لوسائل الإعلام: "اليوم فضيحة دولة بامتياز، دولة اللاقانون... اليوم أكد قيس سعيد أنه ليس له شرعية للحكم.. وخائف من احتجاجات التوانسة".
          
وأضافت: "المسيرة مرخصة لكنهم منعوا الحافلات القادمة من القيروان وسوسة وصفاقس من الوصول وأغلقوا المنافذ إلى العاصمة"، مشيرة إلى أن تلك المسيرة تأتي احتجاجاً على "الجوع والفقر وعلى التجويع والإهانة التي لحقتنا وعلى نقص المواد الأساسية".
          
وتابعت رئيسة الحزب: "خرجنا للاحتجاج ضد أوضاعنا الاجتماعية وأوضاعنا الاقتصادية وعلى الوضع المالي للبلاد وعلى إفلاس الخزينة وعلى تجويع التوانسة".
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