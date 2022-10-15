اشتعال نيران في سجن إيفين بطهران.. وسماع دوي إطلاق نار

أظهرت لقطات مصورة على الإنترنت على ما يبدو اشتعال النيران في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران والذي يضم سجناء سياسيين.
كذلك سمع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت.
وكشفت مقاطع مصورة توجه تعزيزات أمنية إلى السجن بعد اشتعال النيران فيه.
يأتي ذلك فيما انطلقت، مساء السبت، مظاهرات ليلية في حي نازي آباد بالعاصمة طهران، وفق ما أفادت شبكة "إيران إنترناشيونال".
في المقابل، اكد الاعلام الرسمي الإيراني ان سجن إوين في طهران شهد "اضطرابات" مساء اليوم تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصره، واندلاع حريق في أحد أقسامه، قبل أن يعود الوضع "تحت السيطرة" .
ونقلت وكالة "إرنا" عن مصدر أمني قوله إن "اضطرابات ومواجهات وقعت ليل السبت في قسم احتجاز المجرمين في سجن إوين"، تطورت الى "إشكال بينهم وبين عناصر السجن"، وقام السجناء "بإضرام النيران" في أحد الأقسام.
وأضاف المصدر "حاليا، الوضع هو تحت السيطرة بشكل كامل والهدوء يسود في السجن، وعناصر الاطفاء يعملون على إخماد النيران".