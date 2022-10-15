Advertisement

عربي-دولي

اشتعال نيران في سجن إيفين بطهران.. وسماع دوي إطلاق نار

Lebanon 24
15-10-2022 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1000723-638014686532040286.jpg
Doc-P-1000723-638014686532040286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت لقطات مصورة على الإنترنت على ما يبدو اشتعال النيران في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران والذي يضم سجناء سياسيين.

كذلك سمع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت.
Advertisement
 
وكشفت مقاطع مصورة توجه تعزيزات أمنية إلى السجن بعد اشتعال النيران فيه.

يأتي ذلك فيما انطلقت، مساء السبت، مظاهرات ليلية في حي نازي آباد بالعاصمة طهران، وفق ما أفادت شبكة "إيران إنترناشيونال".

في المقابل، اكد الاعلام الرسمي الإيراني ان سجن إوين في طهران شهد "اضطرابات" مساء اليوم تخللتها مواجهات بين السجناء وعناصره، واندلاع حريق في أحد أقسامه، قبل أن يعود الوضع "تحت السيطرة" .

ونقلت وكالة "إرنا" عن مصدر أمني قوله إن "اضطرابات ومواجهات وقعت ليل السبت في قسم احتجاز المجرمين في سجن إوين"، تطورت الى "إشكال بينهم وبين عناصر السجن"، وقام السجناء "بإضرام النيران" في أحد الأقسام.
 وأضاف المصدر "حاليا، الوضع هو تحت السيطرة بشكل كامل والهدوء يسود في السجن، وعناصر الاطفاء يعملون على إخماد النيران".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:10 | 2022-10-16
07:00 | 2022-10-16
06:30 | 2022-10-16
06:17 | 2022-10-16
06:15 | 2022-10-16
06:13 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website