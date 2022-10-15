اشتعال نيران في سجن إيفين بطهران.. وسماع دوي إطلاق نار

أظهرت لقطات مصورة على الإنترنت على ما يبدو اشتعال النيران في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران والذي يضم سجناء سياسيين.



كذلك سمع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت.

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وكشفت مقاطع مصورة توجه تعزيزات أمنية إلى السجن بعد اشتعال النيران فيه.



يأتي ذلك فيما انطلقت، مساء السبت، مظاهرات ليلية في حي نازي آباد بالعاصمة طهران، وفق ما أفادت شبكة "إيران إنترناشيونال".



