صندوق النقد: التوصل لاتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بات "قريباً جداً"

أعلن صندوق النقد الدولي، السبت، أن خبراء الصندوق ومسؤولين مصريين اتفقوا على إتمام العمل للتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء "قريباً جداً".



وأضاف متحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن المحادثات المباشرة بناءة للغاية وأحرزوا تقدماً على كل الأصعدة، مشيراً إلى أن سياسة النقد وسعر الصرف سترسخان توقعات التضخم مما يمكن مصر من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.

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