فرنسا... هل تقوم بتدريب جنود أوكرانيين؟

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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أمس السبت أن بلاده ستدرب "ما يصل إلى ألفي جندي أوكراني" على أراضيها.وأوضح في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان"، أن هؤلاء الجنود "سيلحقُون بوحداتنا لعدة أسابيع"، بحسب وكالة "فرانس برس".كذلك أكد أن التدريب سيغطي ثلاثة مستويات "تدريب المقاتلين العام" و"ثم احتياجات محددة طلبها الأوكرانيون مثل اللوجستيات" و"مستوى ثالث من التدريب على المعدات التي قدمناها" لأوكرانيا.وأضاف ليكورنو "نقوم بذلك من خلال احترام قواعد القانون، دون أن نكون طرفا في النزاع لأننا لسنا في حالة حرب. نحن نساعد دولة في حالة حرب" بعد غزوها من روسيا.أنظمة دفاع جويإلى ذلك، أكد وزير الدفاع أن فرنسا ستسلم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي من طراز "كروتال"، مشيرا إلى إعلان أصدره الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء بهذا المعنى.ولفت إلى أن عدد أنظمة "كروتال" المضادة للطائرات قصيرة المدى التي سيتم إرسالها إلى كييف "يتم تحديدها مع الأوكرانيين"، وعددها "سيكون مهما للسماح لهم بحماية أجوائهم".يذكر أنه منذ بداية النزاع، دربت دول أخرى غير فرنسا عسكريين أوكرانيين على أراضيها، ومن أبرزها المملكة المتحدة. "العربية"