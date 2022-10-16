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عربي-دولي
الصين تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت
Lebanon 24
16-10-2022
|
01:00
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دعت وزارة الخارجية الصينية مواطنيها إلى مغادرة أراضي أوكرانيا، وفق بيان للوزارة.
وبحسب البيان، حثت الخارجية الصينية وكذلك السفارة الصينية في أوكرانيا، المواطنين الصينيين على مغادرة أوكرانيا في أسرع وقت، مضيفة أن السفارة يمكن أن تساعد في إجلاء المواطنين.
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، يوم الاثنين الماضي، إن بكين تأمل في تهدئة سريعة للوضع في أوكرانيا في ضوء الضربات التي تستهدف البنية التحتية الأوكرانية.
المصدر: سبوتينك
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