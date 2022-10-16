Advertisement

عربي-دولي

"لا يترك هاتفه".. اعتقال أحد المتهمين في تفجير جسر القرم

Lebanon 24
16-10-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1000765-638015037090829794.JPG
Doc-P-1000765-638015037090829794.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن ابن رومان سولومكو، المتهم في قضية انفجار جسر القرم، أن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.

ونقل مراسل "سبوتنيك" أن منزل سولومكو، المتورط في قضية انفجار جسر القرم، يقع في خيرسون حيث تمكن من الاتصال بنجله مكسيم والذي أكد أن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.
Advertisement

ويصف الجيران سولومكو بأنه شخص ثري ومشغول ولا يترك الهاتف.

وقال مكسيم لمراسل "سبوتنيك"، معلقاً على اعتقال والده: "غادر والدي إلى شبه جزيرة القرم في الثامن أو التاسع من الشهر، لا أتذكر بالضبط".

وأضاف أن والده سافر إلى جورجيا لدفع أجرة سمسار جمركي والإعلان عن شحنة، وأن جميع الوثائق الرسمية تم إيداعها بشكل صحيح.

وكان تقرير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أكد ضلوع عدد من المواطنين الأوكرانيين وهم تسيوركالو ميخائيل فلاديميروفيتش، كوفاتش دينيس أوليغوفيتش، رومان سولومكو إيفانوفيتش، ومواطن جورجي يدعى إينوساريدزه ساندرو ووسيط أرميني يدعى "ليفان" شاركوا في تنظيم نقل البضائع من بلغاريا إلى ميناء بوتي، وثم إلى أرمينيا تسلمها المواطن الأرميني تيرشانيان أرتور.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:10 | 2022-10-16
07:00 | 2022-10-16
06:30 | 2022-10-16
06:17 | 2022-10-16
06:15 | 2022-10-16
06:13 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website