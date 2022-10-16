"لا يترك هاتفه".. اعتقال أحد المتهمين في تفجير جسر القرم

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أعلن ابن رومان سولومكو، المتهم في قضية انفجار جسر القرم، أن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.ونقل مراسل "سبوتنيك" أن منزل سولومكو، المتورط في قضية انفجار جسر القرم، يقع في خيرسون حيث تمكن من الاتصال بنجله مكسيم والذي أكد أن والده اعتقل في شبه جزيرة القرم.ويصف الجيران سولومكو بأنه شخص ثري ومشغول ولا يترك الهاتف.وقال مكسيم لمراسل "سبوتنيك"، معلقاً على اعتقال والده: "غادر والدي إلى شبه جزيرة القرم في الثامن أو التاسع من الشهر، لا أتذكر بالضبط".وأضاف أن والده سافر إلى جورجيا لدفع أجرة سمسار جمركي والإعلان عن شحنة، وأن جميع الوثائق الرسمية تم إيداعها بشكل صحيح.وكان تقرير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أكد ضلوع عدد من المواطنين الأوكرانيين وهم تسيوركالو ميخائيل فلاديميروفيتش، كوفاتش دينيس أوليغوفيتش، رومان سولومكو إيفانوفيتش، ومواطن جورجي يدعى إينوساريدزه ساندرو ووسيط أرميني يدعى "ليفان" شاركوا في تنظيم نقل البضائع من بلغاريا إلى ميناء بوتي، وثم إلى أرمينيا تسلمها المواطن الأرميني تيرشانيان أرتور.