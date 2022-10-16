المكسيك... هجوم مسلح على حانة يودي بحياة 12 شخصاً

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أفادت السلطات المحلية المكسيكية بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار في حانة في مدينة إيرابواتو بوسط البلاد، مما أسفر عن مصرع 6 نساء و6 رجال في ثاني عملية إطلاق نار عشوائي في ولاية غواناخواتو خلال أقل من شهر.وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجوم.وأشارت حكومة المدينة في بيان إلى أن قوات الأمن تحاول تعقب المهاجمين، فيما لم يتضح على الفور الدافع وراء إطلاق النار.