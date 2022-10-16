"سنكافح انفصالية تايوان".. الرئيس الصيني: لا نسعى للهيمنة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، رفض بكين "عقلية الحرب الباردة" في الدبلوماسية الدولية، دون أن يأتي على ذكر العلاقات مع واشنطن.وقال الرئيس الصيني لممثلي الحزب الشيوعي في قاعة الشعب الكبرى إن "الصين.. تعارض بحزم جميع أشكال الهيمنة والسياسات القائمة على القوة وتعارض عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤون الدول الأخرى الداخلية كما تعارض ازدواجية المعايير".وشدد شي في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني على أن بكين "لن تسعى إطلاقاً إلى الهيمنة ولن تنخرط في أنشطة توسعية".

كما حذّر من أن بلاده "لن تلتزم قط بالتخلي عن استخدام القوة" عندما يتعلق الأمر بتايوان.وقال: "حل مسألة تايوان شأن صيني ويجب حلها من قبل الشعب الصيني وحده. سنلتزم بالسعي إلى احتمال إعادة التوحيد بشكل سلمي بأكبر قدر من المصداقية والجهد، لكننا لن نلتزم التخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بحق اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة".وشدد الرئيس الصيني على أن "عجلات إعادة التوحيد والإحياء الوطني التاريخية تمضي إلى الأمام"، مضيفاً أن "إعادة التوحيد مع الوطن الأم يجب أن تتحقق وستتحقق".