هل لا تزال أوروبا تستورد الطاقة النووية الروسية؟

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لا تزال صناعة الوقود النووي في روسيا بمنأى بشكل واضح عن العقوبات الأوروبية بعد أكثر من سبعة أشهر من حرب الكرملين في أوكرانيا، الأمر الذي أثار استياء المسؤولين في كييف ودعاة حماية البيئة.وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، "على الرغم من ثماني جولات من العقوبات، والتدابير المستهدفة ضد صادرات الطاقة، ودعوات أوكرانيا لفرض حظر كامل على التجارة النووية، فإن شحنات الوقود النووي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تشق طريقها من روسيا. وقالت أريادنا رودريغو، مديرة التمويل المستدام في الاتحاد الأوروبي في مجموعة "غرين بيس" البيئية، للشبكة إنه من "الجنون المطلق" أن يواصل الاتحاد تمويل الكرملين من خلال تجاهل تجارة الوقود النووي الروسي. وأضافت: "إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي جادة بشأن وقف الحرب، فعليها قطع الحبل السري للصناعة النووية الأوروبية عن الكرملين والتركيز بدلاً من ذلك على تسريع توفير الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة".عند تقديم حزمة العقوبات الأخيرة، لم تقترح المفوضية الأوروبية استهداف تجارة الوقود النووي الروسي. وسبق أن استهدفت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في السابق النفط والغاز والفحم الروسي كجزء من استراتيجية أوسع لزيادة الضغط الاقتصادي على الكرملين".وتابعت الشبكة، "كانت كل من المجر وبلغاريا الأكثر صراحة في معارضة العقوبات على اليورانيوم الروسي والتكنولوجيا النووية الأخرى الأسبوع الماضي، وفقًا لرودريغو. ونددت المفوضية مرارا بالحرب الروسية في أوكرانيا واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الطاقة كسلاح لرفع أسعار السلع وزرع حالة من عدم اليقين في أنحاء الاتحاد الذي يضم 27 دولة. وتنفي موسكو من جهتها تسليح إمدادات الطاقة. وتحتوي المحظورات القليلة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة النووية في روسيا، مثل حظر الوصول إلى الموانئ على السفن التي ترفع العلم الروسي لنقل الوقود النووي، على العديد من الثغرات، ويجادل النشطاء بأن هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة لتقليل اعتماد الكتلة على الخدمات النووية الروسية. ورددت كييف هذا الشعور. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أوائل آب إنه تحدث مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال حول ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية. و قال زيلينسكي عبر تويتر في ذلك الوقت: "الإرهاب النووي الروسي يتطلب استجابة أقوى من المجتمع الدولي - فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية والوقود النووي". وفي الآونة الأخيرة، شدد مستشار اقتصادي كبير لزيلينسكي على هذه الرسالة، قائلاً إنه "من المهم للغاية فرض عقوبات، ليس فقط على النفط الروسي". وقال أوليغ أوستينكو في أواخر أيلول، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، إن "النفط والغاز واليورانيوم والفحم، كل هذا يجب حظره. لأنهم يستخدمون هذه الأموال لتمويل هذه الحرب"."وأضافت الشبكة، "في نيسان، دعا قرار للبرلمان الأوروبي إلى فرض حظر "فوري" على الواردات الروسية من الوقود النووي وحض الدول الأعضاء على التوقف عن العمل مع شركة روساتوم النووية العملاقة التي تديرها الدولة في المشروعات القائمة والجديدة. لكن روسيا هي لاعب مهيمن في سوق الوقود النووي العالمي وأي خطوة لكسر اعتماد الاتحاد الأوروبي على خدماته ستكون على الأرجح بعيدة كل البعد عن المعاناة، لا سيما مع شركة روساتوم في قلب التبعية الأوروبية. بدعم من بوتين، لا تهيمن روساتوم على الصناعة المدنية فحسب، بل هي أيضًا مسؤولة عن ترسانة الأسلحة النووية الروسية وتشرف حاليًا على محطة الطاقة النووية زابوريجيا المحتلة في أوكرانيا. يوجد 18 مفاعل نووي روسي في أوروبا، في دول من بينها فنلندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا وجمهورية التشيك. وتعتمد كل هذه المفاعلات على شركة روساتوم لتزويد الوقود النووي والخدمات الأخرى. في تأكيد على حجم نفوذ الطاقة النووية الروسي في بعض الدول الأعضاء، حتى مع استمرار هجوم الكرملين على أوكرانيا، أعلنت المجر في أواخر آب عن بناء مفاعلين نوويين جديدين من قبل روساتوم".وبحسب الشبكة، "استحوذت موسكو على ما يقرب من خُمس (19.7٪) واردات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم العام الماضي، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من وكالة توريد يوراتوم. فقط النيجر (24.3٪) وكازاخستان (23٪) كانتا من أكبر موردي اليورانيوم للكتلة. دفع الاتحاد الأوروبي حوالى 210 مليون يورو (203.7 مليون دولار) لاستيراد اليورانيوم الخام من روسيا العام الماضي، وفقًا لتقديرات نشرتها وكالة "إنفستيغايت يوروب"، وتم دفع 245 مليون يورو أخرى لاستيراد اليورانيوم من كازاخستان، حيث تتحكم روساتوم في تعدين الوقود النووي. وقالت رودريغو: "نحن نتحدث عن مبلغ كبير من المال هنا"، مشيرةً إلى أن هذه التقديرات تمثل فقط واردات اليورانيوم وأن اعتماد الاتحاد الأوروبي يغطي الخدمات عبر سلسلة التوريد.وردا على سؤال عن مدى تقويض واردات أوروبا من اليورانيوم من روسيا لجهودها لتشجيع الآخرين على وقف استيراد الطاقة الروسية، أجابت رودريغو: "حقيقة أننا لا نناقش هذا بشكل صحيح تظهر فقط المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي"."