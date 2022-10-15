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عربي-دولي

هل تواجه روسيا تدهوراً في مخزون الصواريخ بعيدة المدى؟

Lebanon 24
15-10-2022 | 18:00
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رجحت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، أن تكون صناعة الدفاع الروسية "غير قادرة" على إنتاج ذخائر متطورة بالمعدل الذي تُستهلك فيه.

وأضافت: "تمثل الهجمات مزيداً من التدهور في مخزون الصواريخ بعيدة المدى لروسيا، والذي من المرجح أن يحد من قدرتها على ضرب حجم الأهداف التي يرغبون فيها مستقبلاً".
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وتابعت الوزارة: "في 10 من الشهر الجاري، أطلقت روسيا على الأرجح أكثر من 80 صاروخ كروز على أوكرانيا، إذ ادعى الرئيس فلاديمير بوتين أن الضربات كانت انتقاماً للهجوم على جسر كيرتش".

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أفادت بإسقاط أكثر من نصف القذائف، لكن العشرات منها أصابت العاصمة كييف ومراكز سكانية أخرى، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
المصدر: الشرق
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