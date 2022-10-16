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عربي-دولي

بعد تصريح الرئيس الصيني.. تايوان بالمرصاد!

Lebanon 24
16-10-2022 | 05:30
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ردّت الرئاسة في تايوان على تعهد الرئيس الصيني شي جي بينغ، خلال افتتاح المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي الحاكم، بخوض "كفاح كبير ضد النزعة الانفصالية والتدخل" في جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.
 
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وقالت الرئاسة التايوانية إن تايبيه "لن تتراجع عن سيادتها، كما أن الرأي العام الرئيسي لتايوان يعارض بوضوح مبدأ بلد واحد ونظامان".

وأضافت الرئاسة التايوانية في بيان أوردته "رويترز": "الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة يعد مسؤولية مشتركة لكلا الجانبين. لن تتنازل تايوان عن الحرية والديمقراطية"، مؤكداً أن الاجتماع على ساحة المعركة "ليس خياراً".
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