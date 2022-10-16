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عربي-دولي

خلال أيام.. هذا ما سيفعله الحرس الثوري الإيرانيّ

Lebanon 24
16-10-2022 | 07:00
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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "قواته البرية ستجري "مناورات الاقتدار الكبرى"، خلال الأيام المقبلة في منطقة أرس العامة شمال محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران.
وقال قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، إن "مقر عاشوراء سيجري خلال الأيام القادمة مناورات الاقتدار الكبرى للقوة البرية للحرس الثوري في الحدود الشمالية للبلاد ومنطقة أرس العامة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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وأوضح العميد باكبور أن "تنفيذ هذه المناورات الكبرى يأتي وفقا للتقويم السنوي ومن أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوة البرية التابعة للحرس الثوري".
وكانت القوات البرية في الجيش الإيراني قامت بإجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة، في 7 أيلول الجاري.
وذكرت وكالة "فارس" أن مناورة القوات البرية في الجيش الإيراني تعد الأكبر في تاريخ تلك القوات البرية، حيث استمرت لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".
ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية قوله: "أجريت هذه المناورات بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار، والهندسة والمحمولة جوا ووحدات الحرب الإلكترونية، وبدعم من الوحدات العسكرية".
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