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عربي-دولي
أوكرانيا تستهدف مبنى إدارة مدينة دونيتسك بصواريخ "هيمارس"
Lebanon 24
16-10-2022
|
05:00
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قالت إدارة مدينة دونيتسك، المدعومة من روسيا، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت المبنى الإداري للمدينة الأمر الذي ألحق به أحدث أضراراً مادية، كما تسبب بإصابة مدنيين اثنين.
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وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد جاء في بيان لمقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك النص التالي: "جراء قصف إدارة مدينة دونيتسك في شارع أرتيم من قبل القوات الأوكرانية، أصيب مدنيان.. تم نقلهم على الفور إلى مركز طبي".
ونقلت وكالات أنباء روسية الخبر، مشيرة في العنوان إلى أن الاستهداف تم بواسطة صواريخ هيمارس الأميركية.
وكتبت الإدارة عبر تطبيق المراسلات "تلغرام" أن المدخل الرئيسي للمبنى تعرض للقصف ولحقت أضرار بعدة سيارات بالقرب منه. إلا أنه مع هذا، لم تبد أوكرانيا أي رد فعل فوري على الهجوم، وفقا لرويترز.
وتخضع مدينة دونيتسك لسيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا منذ عام 2014.
وتحركت روسيا في أيلول لضم مناطق دونيستك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، في أكبر توسع للأراضي الروسية منذ نصف قرن على الأقل.
وأعلنت موسكو ضم هذه المناطق بعد استفتاء في تلك المناطق الأربعة.
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