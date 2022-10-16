Advertisement

عربي-دولي

كارثة حريق سجن إيفين الإيراني.. معلومات جديدة تكشف حصيلة الضحايا

Lebanon 24
16-10-2022 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1000839-638015234682618498.jpg
Doc-P-1000839-638015234682618498.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت تقارير عديدة، اليوم الأحد نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية قولها إنّ "4 سُجناء قُتلوا داخل سجن إيفين في إيران، الليلة الماضية جراء اندلاع حريق، بينما أصيب 61 آخرين بجروح".
 
وأشارت التقارير إلى أنّ السجناء الـ4 لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61 آخرون من بينهم 51 يتلقون العلاج في مرافق صحية من دون الحاجة للبقاء فيها".
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-10-16
13:30 | 2022-10-16
13:00 | 2022-10-16
12:30 | 2022-10-16
12:00 | 2022-10-16
11:30 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website