كارثة حريق سجن إيفين الإيراني.. معلومات جديدة تكشف حصيلة الضحايا

ذكرت تقارير عديدة، اليوم الأحد نقلاً عن وسائل إعلام إيرانية قولها إنّ "4 سُجناء قُتلوا داخل سجن إيفين في إيران، الليلة الماضية جراء اندلاع حريق، بينما أصيب 61 آخرين بجروح".

وأشارت التقارير إلى أنّ السجناء الـ4 لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61 آخرون من بينهم 51 يتلقون العلاج في مرافق صحية من دون الحاجة للبقاء فيها".