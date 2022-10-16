مصر تُعلن عن الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مكونات البرنامج

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، موضحا أنه سيتم الإعلان عنه قريبا جدا.



وقال محمد معيط إنه "تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات".

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(روسيا اليوم)