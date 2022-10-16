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أمين عام "أوبك": أسواق النفط تمر بتقلبات شديدة

Lebanon 24
16-10-2022 | 07:30
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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، إن "أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة".

وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.
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وكان تحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء أوبك الـ13 فضلاً عن منتجين من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، قرر في الخامس من تشرين الأول خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا.

من جهته، وصف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بأنه "تاريخي وممتاز" ويصب في خانة استقرار الأسواق.

وعبر وزير الطاقة محمد عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص عن ثقتهما الكاملة في الأثر الإيجابي لقرار أوبك.
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