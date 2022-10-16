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إقتصاد
إفتتاح مطار كركوك الدولي في العراق
Lebanon 24
16-10-2022
|
09:30
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أعلنت وزارة النقل العراقية عن افتتاح مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية وذلك رغم الانتهاء من أعمال إنشائه منذ مطلع شباط 2021.
وقالت وزارة النقل العراقية، في بيان، "افتتح وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي ممثلا عن دولة رئيس الوزراء اليوم الأحد مطار كركوك الدولي أمام الرحلات الداخلية والخارجية بعد سنين من الانتظار".
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وأوضح وزير النقل العراقي "حققنا اليوم إنجازا مهما للحكومة يضاف إلى سلسلة إنجازات وزارة النقل بافتتاح صرحا حضاريا مهما ومردودا اقتصاديا لمحافظة كركوك، بالإضافة إلى ما يوفره هذا الإنجاز من فرص عمل كبيرة لأبناء المحافظة".
وأضاف أن "المطار سيبدأ من اليوم باستقبال الرحلات الجوية القادمة من العراق وأن الطائرة الرئاسية العراقية هبطت على أرض مطار كركوك، حيث سيسهل عملية النقل والشحن للنهوض بالواقع الاقتصادي والسياحي للبلد".
وشيد مطار كركوك الدولي على جزء من أراضي قاعدة عسكرية سابقة، وبدأ العمل فعليا به مطلع عام 2019، وانتهت أعمال التشييد وأصبح جاهزا للافتتاح منذ شباط 2021، إلا أنه لم يتم افتتاحه منذ ذلك الحين، وهو الأمر الذي أثار استياء إدارة كركوك قائلة إن "ضغوطاً سياسية" تقف عقبة في طريق افتتاح المطار.
(روسيا اليوم)
إقتصاد
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