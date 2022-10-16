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عربي-دولي
شهر على الاحتجاجات.. أبرز الأحداث التي شهدتها إيران منذ وفاة مهسا أميني
Lebanon 24
16-10-2022
|
10:00
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تشهد إيران على مدى أسابيع قليلة احتجاجات شعبية إثر حادثة وفاة الشابة الإيرانية الكردية، مهسا أميني (22 عاما)، الشهر الماضي، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق التي تطبق قواعد صارمة في ما يتعلق بملابس المرأة.
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وتفاقمت الحركة الاحتجاجية وشملت الكثير من المحافظات الإيرانية، وتخللها مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأفادت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من أوسلو مقرا، بمقتل 108 أشخاص على الأقل في حملة قمع الاحتجاجات.
وفي ما يلي تسلسل زمني للأحداث منذ اعتقال أميني:
13 أيلول - اعتقلت شرطة الأخلاق في طهران، مهسا أميني، وهي من إقليم كردستان الإيراني بسبب "ملابسها غير اللائقة".
في 15 أيلول - أفاد ناشطون حقوقيون بأن أميني دخلت في غيبوبة بعد يومين من توقيفها في طهران، وأكدت شرطة طهران أن الشابة "تعرضت لنوبة قلبية".
16 أيلول - توفيت أميني، وتقول الشرطة إنها أصيبت بنوبة قلبية بعد اقتيادها لمركز شرطة "لتقويمها". إلا أن العائلة تنفي معاناة ابنتهم من أي مشكلات في القلب، في حين قال والدها لاحقا إنها أصيبت بكدمات في ساقيها ويتهم الشرطة بالمسؤولية عن وفاتها. وإثر ذلك، بدأت الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع، في حين طلب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي فتح تحقيق بالقضية.
17 أيلول - اندلعت احتجاجات خلال جنازة أميني في "سقز" مسقط رأسها في كردستان. وفي ذلك اليوم، أطلقت الأمن الغاز المسيل للدموع في حين امتدت الاحتجاجات إلى عاصمة الإقليم. وفي ذلك الوقت، سمعت هتافات "الموت للديكتاتور" وبعض النساء خلعن الحجاب.
18 أيلول - في ذلك اليوم، انتشرت المظاهرات في مختلف مناطق إيران، وقد تجمع المئات حول جامعة طهران وهتفوا "المرأة، الحياة، الحرية".
19 أيلول - اشتدت الاحتجاجات في رشت ومشهد وأصفهان وطهران كما اندلعت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
20 أيلول - قال أحد مساعدي المرشد الأعلى، علي خامنئي، إنه زار عائلة أميني لتقديم التعازي وإن خامنئي تألم لوفاتها. بدوره، اهتم مسؤول جماعات وصفها بالإرهابية بالمسؤولية عن سقوط قتلى في كردستان.
وأكد حاكم محافظة كردستان إيران، ما ذكرته جماعة هنكاو الكردية لحقوق الإنسان، بسقوط ثلاثة قتلى عندما فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين الغاضبين.
وانتقد برلماني إيراني في موقف غير معتاد "شرطة الأخلاق" التي "لا تحقق أي نتيجة سوى إلحاق الضرر بالبلاد".
21 أيلول - قيدت السلطات الإيرانية استخدام تطبيقي إنستغرام وواتساب، في حين أكدت مصادر رسمية مقتل 8 أشخاص في الاضطرابات بينهم شرطي وعضو في قوات الباسيج.
22 أيلول - المتظاهرون في طهران وعدة مدن أخرى أشعلوا النار في مراكز وعربات للشرطة. وحينها، قال رئيسي إن "أعمال الفوضى" غير مقبولة. أما الولايات المتحدة ففرضت عقوبات على شرطة الأخلاق في طهران، كما فرضت كندا وريطانيا عقوبات على مسؤولين إيرانيين.
23 أيلول - نظمت الدولة مسيرات في عدة مدن يطالب المشاركون فيها بإعدام المحتجين، وتعهد الجيش "بمواجهة مؤامرات الأعداء المختلفة"، فيما أعلن التلفزيون الرسمي أن عدد القتلى 35.
وبناء على دعوة السلطات، تظاهر آلاف الأشخاص دفاعا عن ارتداء الحجاب.
24 أيلول - بعد اتهام معارضين إيرانيين مسلحين بأن لهم دور في الاضطرابات، نفذ الحرس الثوري أول هجوم من عدة هجمات على قواعد للمعارضة الإيرانية المسلحة في المنطقة الكردية بشمال العراق. من جهته، قال رئيسي إن إيران يجب أن تتعامل بحزم مع الاحتجاجات. أما التلفزيون الرسمي، فقال في ذلك اليوم إن عدد القتلى 41.
25 أيلول - دعا الرئيس، إبراهيم رئيسي، القوات الأمنية إلى الرد "بحزم" على المتظاهرين. وهدد رئيس السلطة القضائية بـ"عدم التساهل".
26 أيلول، أعلنت السلطات أنها أوقفت أكثر من 1200 شخص وصفتهم بأنهم "مثيرو شغب". وأشارت منظمات غير حكومية إلى أن من بينهم ناشطين ومحامين وصحفيين. ودعت الأمم المتحدة طهران "إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس".
27 أيلول - وقعت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في عشرات المدن. ورغم حملة القمع، استمرت وسائل التواصل الاجتماعي من داخل إيران في عرض لقطات للمتظاهرين وهم يهتفون "المرأة، الحياة، الحرية"، ونساء يلوحن ويحرقن الحجاب.
28 أيلول - تقدّمت أسرة مهسا أميني بشكوى ضد "المسؤولين عن توقيفها". وأعلنت السلطات توقيف عدد من الأجانب على صلة بالاحتجاجات، بحسب تعبيرها.
30 أيلول - التلفزيون الرسمي قال إن مسلحين أطلقوا النار على مركز للشرطة في مدينة زاهدان بجنوب شرق البلاد مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار. كذلك، أعلن التلفزيون الرسمي مقتل 19 شخصا، فيما قال الحرس الثوري يقول إن أربعة من قواته وقوات الباسيج قتلوا. من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في وقت لاحق إن قوات الأمن قتلت 66 شخصا، بينهم أطفال، في أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات.
2 تشرين الأول، اندلعت أحداث عنف بين القوات الأمنية وطلاب في جامعة "شريف" للتكنولوجيا، التي تعد الأبرز في المجال العلمي في البلاد.
3 تشرين الأول - في أول تصريحاته بشأن الاضطرابات يدعم المرشد علي خامنئي قوات الأمن. ويقول إن وفاة أميني "فطرت قلبي بشدة" ووصفها بأنها "حادثة مريرة" أثارها أعداء إيران. وفي تحد لتحذيره، هتف إيرانيون في عدة مدن "نريد تغيير النظام" و"الموت لخامنئي".
6 تشرين الأول- قالت منظمة العفو الدولية إن ما لا يقل عن 82 شخصا لقوا حتفهم، خلال قمع الشرطة الإيرانية للتظاهرات في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد.
وأضافت المنظمة أن قوات الأمن الإيرانية قتلت في شكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصا بينهم أطفال، وأصابت مئات آخرين بجروح بعدما أطلقت النار على متظاهرين وعابرين ومصلين، موضحة أنه مذاك، قتل 16 شخصا آخرين في حوادث منفصلة في زاهدان في إطار القمع المستمر لهذه التظاهرات.
وأعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات اقتصادية على سبعة مسؤولين إيرانيين، لدورهم في القمع الدامي للتظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وأورد بيان لوزارة الخزانة أن وزير الداخلية، أحمد وحيدي، "أداة النظام الرئيسية في عملية القمع" ووزير الاتصالات، عيسى زارع بور، "المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت" من بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.
7 تشرين الأول- أفاد تقرير طبي نشرته إيران بأن وفاة مهسا أميني نجمت عن مرض في المخ ولم يكن سببها التعرض للضرب.
ونفت السلطات أنباء عن قيام قوات الأمن بقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، قائلة إنها انتحرت. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يقولون فيها إن فتاة مراهقة ماتت جراء السقوط من على سطح.
8 تشرين الأول - طالبات يهتفن "أغرب عن وجهنا" خلال زيارة رئيسي لحرم جامعتهن في طهران.
وقامت مجموعة مؤيدة للاحتجاجات بقرصنة قناة تلفزيونية حكومية وبثت رسالة معادية لخامنئي.
ووثق نشطاء اختراق التلفزيون الإيراني من قبل مجموعة تدعى "عدالة علي" وذلك ضمن حركة الاحتجاجات الشعبية.
10 تشرين الأول - الاحتجاجات تمتد إلى قطاع الطاقة الإيراني، وفقا لتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر عمال مصافي نفط عبادان وكانجان ومشروع بوشهر للبتروكيماويات يتظاهرون.
وامتدت الاحتجاجات إلى قطاع النفط، مع إضرابات وتجمعات في مصنع عسلوية للبتروكيماويات في جنوب غرب البلاد وبوشهر في الجنوب، وفق "منظمة حقوق الإنسان في إيران".
12 تشرين الأول - انضم محامون إلى التحرك، ورفعوا شعار المتظاهرين "المرأة، الحياة، الحرية" في طهران.
كما اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في أعمال القمع.
13 تشرين الأول - انتشار أعضاء من ميليشيا الباسيج، وهي قوات تكون عادة في الطليعة لقمع الاضطرابات الشعبية، في المناطق الكردية حيث قتل سبعة أشخاص في الاحتجاجات.
في 16 تشرين الأول ، بعد يوم آخر من الحراك الاحتجاجي، اندلعت اضطرابات وحريق في سجن إيفين في طهران، بينما أفادت التقارير عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين.
(الحرة)
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