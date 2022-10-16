"فخورون".. هكذا ردّت باكستان على بايدن بشأن "النووي" الخاص بها

أكد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أن بلاده فخورة بسلامة قدراتها النووية، مؤكداً أن "باكستان دولة نووية مسؤولة"، وأضاف: "لدينا أفضل الضمانات ونتخذ إجراءات السلامة بمنتهى الجدية، فلا يساور أحد أي شك".

Advertisement

وجاءت تصريحات شريف عقب حديث للرئيس الأميركي جو بايدن بشأن السلاح النووي الباكستاني، ووصفه باكستان بـ"أخطر دولة في العالم".

وبسبب كلام بايدن، استدعت باكستان السبت السفير الأميركي لديها للحصول على تفسير لما قاله بايدن ولتشكيكه في بروتوكولات السلامة الخاصة بالأسلحة النووية.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري إن "بلاده تتمسك باتباع كل المعاير الدولية المعمول بها في الوكالة الدولية للطاقة النووية".





وتابع: "فوجئت بتصريحات الرئيس بايدن، أعتقد أن هذا نوع من سوء الفهم الذي ينشأ عندما يكون هناك نقص في التواصل".



الموقف الأميركي وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده في كراتشي- أنه إذا كان هناك أي سؤال بشأن أمن وسلامة السلاح النووي في المنطقة، فيجب توجيه السؤال إلى الهند التي أطلقت صاروخا صوب الأراضي الباكستانية قبل عدة أشهر عن طريق الخطأ.وتابع: "فوجئت بتصريحات الرئيس بايدن، أعتقد أن هذا نوع من سوء الفهم الذي ينشأ عندما يكون هناك نقص في التواصل".