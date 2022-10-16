دولة تُغلق سفارتها في أوكرانيا... ما السبب؟

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أغلقت صربيا سفارتها في أوكرانيا بشكل مؤقت لدواع أمنية، بحسب ما ذكرته السفارة اليوم الأحد في بيان.وجاء في البيان: "سفارة جمهورية صربيا في أوكرانيا مغلقة مؤقتا لضمان سلامة الموظفين".ولفتت إلى أن الموظفين سيستمرون في القيام بعملهم من بلغراد حتى يتم ترتيب شروط عودتهم إلى أوكرانيا.(روسيا اليوم)