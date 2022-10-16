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عربي-دولي

دولة تُغلق سفارتها في أوكرانيا... ما السبب؟

Lebanon 24
16-10-2022 | 10:43
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أغلقت صربيا سفارتها في أوكرانيا بشكل مؤقت لدواع أمنية، بحسب ما ذكرته السفارة اليوم الأحد في بيان.

وجاء في البيان: "سفارة جمهورية صربيا في أوكرانيا مغلقة مؤقتا لضمان سلامة الموظفين".

ولفتت إلى أن الموظفين سيستمرون في القيام بعملهم من بلغراد حتى يتم ترتيب شروط عودتهم إلى أوكرانيا.
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(روسيا اليوم)
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