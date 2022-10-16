24
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا: قصفنا أنظمة طاقة أوكرانية ودمرنا 3 مدافع هاوزر أم-777
Lebanon 24
16-10-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت 3 مدافع هاوترز من طراز أم ـ 777 في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.
وأضافت الوزارة أن قواتها صدت محاولات أوكرانية للتقدم في مناطق دونيتسك وخيرسون وميكولاييف.
Advertisement
وقالت الوزارة في الإفادة الصحفية اليومية، إنها قصفت بصواريخ عالية الدقة، مراكز قيادة تابعة للجيش الأوكراني، وكذلك أنظمة الطاقة وتدمير جميع الأهداف.
وأوضحت الوزارة إن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 250 جنديا أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم باتجاه منطقة كريفو-روغ في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وبحسب الوزارة تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في اتجاه منطقة زابوريجيا، وأكثر من 20 آخرين كانوا يحاولون التقدم في اتجاه كيروفسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي مقاطعة خاركيف قُتل 50 جنديا أوكرانيا على الأقل، من اللواء الميكانيكي 92 للقوات الأوكرانية، كانوا يحاولون التقدم باتجاه منطقة كوبيانسك.
وأوضحت الوزارة أنه تم إفشال هذا الهجوم.
بالإضافة إلى ذلك تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 11 طائرة بدون طيار، واعتراض 8 صواريخ من نوع "هيمارس"، وتدمير 5 مستودعات للأسلحة في مناطق مختلفة.
وقصفت القوات الأوكرانية، الأحد، المبنى الإداري لمدينة دونيتسك، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.
ونقلت وكالات أنباء روسية الخبر، مشيرة في العنوان إلى أن الاستهداف تم بواسطة صواريخ هيمارس الأميركية.
وتحركت روسيا في سبتمبر لضم مناطق دونيستك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، في أكبر توسع للأراضي الروسية منذ نصف قرن على الأقل.
وأعلنت موسكو ضم هذه المناطق بعد استفتاء في تلك المناطق الأربعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!
Lebanon 24
"آلاف الدولارات" ستطيرُ في سماء لبنان.. هذا ما سيحدُث!
12:51 | 2022-10-16
16/10/2022 12:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة ممثلة لبنانية شهيرة تُفارق الحياة.. هكذا توفيت وقصّتها تُدمي القلوب!
Lebanon 24
إبنة ممثلة لبنانية شهيرة تُفارق الحياة.. هكذا توفيت وقصّتها تُدمي القلوب!
08:09 | 2022-10-16
16/10/2022 08:09:23
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدّوا.. هل سيُخفّض "مصرف لبنان" سعر الدولار غداً؟
Lebanon 24
استعدّوا.. هل سيُخفّض "مصرف لبنان" سعر الدولار غداً؟
14:00 | 2022-10-16
16/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار... لماذا لم يصل الى الـ80 ألفا؟
Lebanon 24
الدولار... لماذا لم يصل الى الـ80 ألفا؟
04:30 | 2022-10-16
16/10/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
Lebanon 24
سقطَ من السّماء.. مواطنٌ يختفي في بحر طرابلس بـ"حادثة مُفاجئة"!
13:10 | 2022-10-16
16/10/2022 01:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:14 | 2022-10-16
الهند تنتقد تقرير الجوع العالمي
17:52 | 2022-10-16
حرب أوكرانيا قد تنتهي وفق سيناريو فيتنام
16:59 | 2022-10-16
النائب العام الروسي يصل إلى السعودية في زيارة رسمية
16:56 | 2022-10-16
الملك سلمان يتحدّث عن لبنان: لإجراء إصلاحات هيكلية شاملة
16:33 | 2022-10-16
سلسلة انفجارات تهز منطقة نيكولاييف الأوكرانية
16:30 | 2022-10-16
جبهة تحرير تيجراي: مستعدون لاحترام وقف إطلاق النار
فيديو
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد يحبس الأنفاس: مناورة مخيفة من طيار للسيطرة على الطائرة أثناء هبوطها (فيديو)
05:00 | 2022-10-15
17/10/2022 03:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
17/10/2022 03:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
17/10/2022 03:25:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact