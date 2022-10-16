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عربي-دولي

إيران: مقتل 4 سجناء وإصابة 61 في حريق سجن إيفين

Lebanon 24
16-10-2022 | 12:30
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أدى الحريق الذي اندلع في سجن إيفين في طهران خلال الليل إلى وفاة أربعة سجناء وإصابة 61 آخرين، حسبما أعلنت السلطة القضائية على موقعها على الإنترنت الأحد.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إنّ "أربعة سجناء لقوا حتفهم بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61"، وأضافت أنّ أربعة من المصابين في "حالة خطيرة".
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وحذرت وزارة الخارجية الأميركية قبل ذلك من أن إيران تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين الأميركيين المحتجزين في سجن إيفين، بعد الاضطرابات والحرائق التي اندلعت داخل السجن.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في تغريدة اليوم الأحد، "تتحمل إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا"، مضيفا أن واشنطن تتابع بشكل عاجل التقارير عن الحادث.
وكان حريق اندلع السبت في سجن إيفين بطهران حيث يُحتجز العديد من المعتقلين السياسيين ومزدوجي الجنسية في إيران، وأفاد شهود بأنهم سمعوا إطلاق نار.

من جهتها، قالت وكالة أنباء (إرنا) الرسمية إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الاضطرابات التي نشبت في السجن في أعقاب احتجاجات اندلعت في جميع أنحاء إيران على مدى الشهر الماضي بسبب وفاة مهسا أميني.
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