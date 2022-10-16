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عربي-دولي

وزير الدفاع السعودي: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا

Lebanon 24
16-10-2022 | 14:30
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أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عن استغرابه من اتهام المملكة العربية السعودية بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على تويتر: الاتهامات الزائفة للسعودية بالوقوف مع روسيا لم تأت من أوكرانيا".
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وفي سياق آخر قال الأمير خالد بن سلمان إن قرار "أوبك" اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية بحتة.

وكتب خالد بن سلمان: على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!
‏إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟.

يذكر أن السعودية سبق وأن رفضت الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتباراً من نوفمبر.

وقال بيان لوزارة الخارجية، إن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات.

وأعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية السعودية، أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أميركا".

وأضافت أنها ترفض رفضا تاماً التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار.

كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت.
وأكد البيان أن "المملكة أوضحت خلال تشاورها مع الإدارة الأميركية أن تأجيل قرار خفض الإنتاج شهرا حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".

أوضح أن "مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك+".

وأضاف أن "مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية".
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