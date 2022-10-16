وزير الدفاع السعودي: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا

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أعرب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عن استغرابه من اتهام المملكة العربية السعودية بالوقوف مع روسيا في حربها مع أوكرانيا.وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على تويتر: الاتهامات الزائفة للسعودية بالوقوف مع روسيا لم تأت من أوكرانيا".وفي سياق آخر قال الأمير خالد بن سلمان إن قرار "أوبك" اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية بحتة.وكتب خالد بن سلمان: على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتُّخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتَّهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا!!‏إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟.يذكر أن السعودية سبق وأن رفضت الانتقادات الموجهة لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا اعتباراً من نوفمبر.وقال بيان لوزارة الخارجية، إن الخطوة تستند فقط إلى الهدف الأساسي للتحالف، وهو استقرار السوق وتجنب التقلبات.وأعربت المملكة عن رفضها التام للتصريحات التي تحدثت عن انحيازها في صراعات دولية. وأوضحت الخارجية السعودية، أن "المملكة ترفض اعتبار قرار أوبك+ مبنيا على دوافع سياسية ضد أميركا".وأضافت أنها ترفض رفضا تاماً التصريحات التي انتقدت المملكة بعد القرار.كما أعربت عن رفضها التام للتصريحات الأميركية التي لا تستند إلى الحقائق، مشيرة إلى أنها تعتمد على محاولة تصوير قرار أوبك خارج إطاره الاقتصادي البحت.