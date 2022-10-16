السوداني ينفي التسريبات حول تشكيلة حكومته

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نفى المكتب الإعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، التسريبات التي وصفها بأنها "تتضمن معلومات غير دقيقة" عن تشكيلة الحكومة المقبلة، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".وجاء في البيان أن "المكتب الاعلامي للمكلف برئاسة مجلس الوزراء، ينفي كل المنشورات غير الموثوقة والتسريبات التي تتضمن معلومات غير دقيقة عن تشكيلة الحكومة المقبلة".وأكد أن "العمل ما زال في طور النقاشات والمباحثات وتبادل الآراء مع كل الشركاء السياسيين والأطر الاجتماعية والوطنية".ودعا مكتب رئيس الوزراء المكلف، "وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومة والحذر في تناقل أي منشورات، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يستدعي وحدة الصف وغلق الأبواب أمام الأنباء الكاذبة والمغرضة من خلال الابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، والاعتماد على المنفذ الإعلامي الرسمي للمكلف".وكان رئيس الجمهورية العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، قد كلف السوداني بتشكيل حكومة عراقية جديدة باعتباره مرشح الكتلة النيابية الأكبر.وكان ترشيح الإطار التنسيقي للسوداني في الصيف، شرارة أشعلت التوتر بين الإطار والتيار الصدري الذي اعتصم مناصروه أمام البرلمان على مدى نحو شهر، مطالبين بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.وأمام السوداني، الذي شغل سابقا مناصب وزارية عديدة، فترة 30 يوما، منذ تكليفه، بتشكيل حكومة عراقية جديدة.وفي اجتماع مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الأحد، أكد السوداني أن "برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد"، معرباً عن "حرص الحكومة القادمة على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الإنسان والأقليات، فضلاً عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق".من جانبها قدمت بلاسخارت التهاني الى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدة دعم البعثة الأممية "لتشكيل حكومةٍ تلبّي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوّناته"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.