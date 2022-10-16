باريس تتابع الأوضاع في سجن إيفين وتطالب إيران بتحمل مسؤوليتها تجاه المسجونين

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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أنها تتابع عن كثب الأوضاع في سجن إيفين في طهران، والذي شهد سقوط أربعة قتلى، مذكرة إيران بمسؤوليتها عن سلامة المحتجزين.وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الأحد، أن "فرنسا تتابع باهتمام الوضع في سجن إيفين في طهران كما تقوم بالتنسيق مع عائلات معتقلينا حيث يوجد العديد من المعتقلين الفرنسيين في هذا السجن".وتابع البيان أن "فرنسا تذكر إيران بمسؤولياتها تجاه جميع المعتقلين في إيفين، بمن فيهم المسجونون هناك لأسباب سياسية".وسقط أربعة قتلى وأصيب 61 آخرون لاستنشاقهم الدخان الناجم عن الحريق الذي اندلع في سجن إيفين، والذي شهد أيضا اندلاع أعمال شغب أمس السبت، في العاصمة الإيرانية طهران.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد في 16 تشرين الأول، أنه "توفي 4 سجناء بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق، وأصيب 61 سجينا آخرون، وتم علاج 51 من المصابين في العيادات الخارجية".