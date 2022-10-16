جبهة تحرير تيجراي: مستعدون لاحترام وقف إطلاق النار

أعلنت جبهة تحرير تيجراي الإثيوبية الأحد "استعدادها لاحترام" وقف إطلاق النار، بعد نداء وجهه الاتحاد الإفريقي ودعا فيه إلى وقف فوري للمعارك للبدء بمفاوضات سلام.



وقالت جبهة تحرير شعب تيجراي: "نحن مستعدون لاحترام وقف فوري للعمليات القتالية. ندعو أيضاً المجتمع الدولي إلى إجبار الجيش الأريتري على الانسحاب من تيجراي واتّخاذ إجراءات تهدف الى وقف فوري للعمليات القتالية والضغط على الحكومة الإثيوبية لتحضر إلى طاولة المفاوضات".

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