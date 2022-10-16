النائب العام الروسي يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

أفادت السفارة الروسية في المملكة العربية السعودية بوصول النائب العام الروسي إيجور كراسنوف، الأحد، إلى المملكة في زيارة رسمية، بهدف بحث ملفات التعاون الثنائي مع المسؤولين السعوديين.



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