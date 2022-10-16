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عربي-دولي

النائب العام الروسي يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

Lebanon 24
16-10-2022 | 16:59
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أفادت السفارة الروسية في المملكة العربية السعودية بوصول النائب العام الروسي إيجور كراسنوف، الأحد، إلى المملكة في زيارة رسمية، بهدف بحث ملفات التعاون الثنائي مع المسؤولين السعوديين.
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