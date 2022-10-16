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سلسلة انفجارات تهز منطقة نيكولاييف الأوكرانية

Lebanon 24
16-10-2022 | 16:33
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 أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة انفجارات في مدينة نيكولاييف.

ونقلت" روسيا اليوم" عن  وكالة "unian" الأوكرانية أنه بعد اندلاع حريق استمرت الغارات الجوية في المدينة.
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ووفق ما ذكره موقع "Klymenko Time" الأوكراني، وقع انفجاران في نيكولاييف.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات هزت منطقة أوديسا، بالإضافة إلى ذلك، وبحسب نشرة "سترانا"، تم الإعلان عن حال تأهب جوي في منطقتي دنيبروبيتروفسك وكيروفوغرا
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