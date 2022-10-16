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عربي-دولي

الهند تنتقد تقرير الجوع العالمي

Lebanon 24
16-10-2022 | 18:14
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وصفت الهند "تقرير الجوع العالمي"، الذي صنفها في المرتبة الـ107، بين 121 دولة بأنه "مقياس خاطئ، ويعاني مشكلات منهجية خطيرة".
وذكرت وزارة تنمية المرأة والطفل، أن 3 من أصل 4 دلائل في التقرير، المستخدم لحساب "مؤشر الجوع العالمي"، تتعلق فقط بصحة الأطفال وليست ممثلة لجميع السكان.
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والتقرير، الذي نشرته مؤسسة "كونسيرن وورلدوايد" غير الربحية من أيرلندا و"فيلت هانغز هيلف" من ألمانيا يشير إلى تحيّز واضح ويتجاهل الخطوات التي اتخذتها الحكومة الهندية لضمان الأمن الغذائي خلال جائحة "كورونا".
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