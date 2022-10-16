الهند تنتقد تقرير الجوع العالمي

وصفت الهند "تقرير الجوع العالمي"، الذي صنفها في المرتبة الـ107، بين 121 دولة بأنه "مقياس خاطئ، ويعاني مشكلات منهجية خطيرة".

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وذكرت وزارة تنمية المرأة والطفل، أن 3 من أصل 4 دلائل في التقرير، المستخدم لحساب "مؤشر الجوع العالمي"، تتعلق فقط بصحة الأطفال وليست ممثلة لجميع السكان.والتقرير، الذي نشرته مؤسسة "كونسيرن وورلدوايد" غير الربحية من أيرلندا و"فيلت هانغز هيلف" من ألمانيا يشير إلى تحيّز واضح ويتجاهل الخطوات التي اتخذتها الحكومة الهندية لضمان الأمن الغذائي خلال جائحة "كورونا".