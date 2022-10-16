مقتل 20 مقاتلا من "داعش".. اليكم تفاصيل العملية الروسية السورية في درعا

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ضابط روسي قوله إن القوات الروسية والسورية قتلت 20 متطرفا في عملية بجنوب سوريا، بينهم مسؤولون عن تفجير حافلة للجنود.



وحسبما نقلت "تاس" عن الجنرال أوليغ إيغوروف، فإن العملية وقعت في محافظة درعا جنوب سوريا، مشيراً الى ان "المجموعة الروسية المعنية بالتفاعل مع الوحدات الأمنية التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بعملية خاصة في بلدة جاسم بمحافظة درعا جنوب سوريا لتصفية مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

Advertisement

وقالت "تاس" إن المقاتلين شاركوا في تفجير حافلة الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 جنديا سوريا بالقرب من دمشق.



ووفق ما قال إيغوروف، فإن من بين القتلى في العملية منظم الهجوم على الحافلة وآخرين مرتبطين بعمليات تنظيم "داعش" في درعا ومحافظة الرقة.