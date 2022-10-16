قتال عنيف في محيط بلدتين بدونباس.. وهدف ثان محط أنظار روسية





وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "النقطتان الساخنتان الرئيسيتان في دونباس هما سوليدار وباخموت. يدور قتال عنيف للغاية هناك".

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وتعد مدينة باخموت الهدف التالي للقوات الروسية التي تحرز تقدما بطيئا في منطقة دونيتسك منذ سيطرتها على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الرئيسيتين في حزيران وتموز. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، إن معارك عنيفة تدور في محيط بلدتي سوليدار وباخموت بمنطقة دونباس.وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "النقطتان الساخنتان الرئيسيتان في دونباس هما سوليدار وباخموت. يدور قتال عنيف للغاية هناك".وتعد مدينة باخموت الهدف التالي للقوات الروسية التي تحرز تقدما بطيئا في منطقة دونيتسك منذ سيطرتها على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك الصناعيتين الرئيسيتين في حزيران وتموز.

وتقصف القوات الروسية منذ أسابيع باخموت التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة، وتقع على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك.



