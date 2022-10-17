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عربي-دولي

الغرب يتحرك.. ايران تتحمل المسؤولية كاملة

Lebanon 24
17-10-2022 | 00:00
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قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا طارق أحمد، إن بلاده تراقب "عن كثب" الوضع بشأن حريق سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران، محملاً السلطات الإيرانية مسؤولية ضمان سلامة جميع السجناء داخل السجن.
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من جهته قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه أكد لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قلقه البالغ بشأن أحداث سجن إيفين في طهران.

وأعرب بوريل في تغريدة له على تويتر عن أمله في أن تتعامل السلطات الإيرانية بشفافية حول الأوضاع في سجن إيفين. وشدد بوريل على أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن سلامة جميع المحتجزين في السجن.

يأتي هذا بينما أودى الحريق الذي اندلع في سجن إيفين في طهران خلال ليل السبت-الأحد بأربعة سجناء على الأقل، بعد شهر على بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، حسب ما أعلنت السلطات، الأحد.

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