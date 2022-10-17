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عربي-دولي

لماذا يهدد إردوغان بـ "غزو" اليونان؟

Lebanon 24
17-10-2022 | 02:00
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في تهديد واضح، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن "القوات قد تصل فجأة في ليلة واحدة" إلى اليونان، بعد أسبوع من "صراخه" بوجه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال عشاء مغلق في براغ حضره 44 زعيما أوروبيا.
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وتقول صحيفة نيويورك تايمز إنه ومع تفشي التضخم وانخفاض الليرة وقرب الانتخابات في تركيا، فقد تكون "الأزمة المفتعلة" هي الشيء الذي يحتاجه أردوغان.

ووفقا للصحيفة، اتهم أردوغان، ميتسوتاكيس بعدم الإخلاص بشأن تسوية النزاعات في شرق بحر إيجه، وانتقد الاتحاد الأوروبي لانحيازه إلى أعضائه، اليونان وقبرص، وفقا لديبلوماسي أوروبي، واثنين من كبار المسؤولين الأوروبيين، الذين كانوا هناك، وتحدثوا للصحيفة.

وأضافت، وبينما واصل الآخرون، الذين كانوا مذهولين ومنزعجين، عشاءهم، واصل أردوغان في مؤتمر صحفي ضد اليونان الهجوم، وهدد بالغزو. وقال "قد نصل فجأة في إحدى الليالي".
 
وتقول الصحيفة إنه في حين أن قلة من الدبلوماسيين أو المحللين يتوقعون الحرب، هناك شعور متزايد بين الدبلوماسيين الأوروبيين بأن أردوغان "المهدد سياسيا هو خطر متزايد على جيرانه"، وأن الحوادث يمكن أن تحدث.

ونقلت نيويورك تايمز عن ديبلوماسي، لم تكشف اسمه، قوله إن أردوغان "بحاجة إلى أزمة" لتعزيز مكانته المهتزة في الداخل بعد ما يقرب من 20 عاما في السلطة، وقال الدبلوماسي إنه إذا لم يتم منح أردوغان "أزمة"، فقد يصنع واحدة.
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