Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضية تضرب شمال السعودية

Lebanon 24
17-10-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1001040-638015832107318939.jpg
Doc-P-1001040-638015832107318939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت محطات الشبكة السعودية للرصد الزلزالي التابعة لمركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية يوم الأحد هزة أرضية تبعد مسافة 48 كم شمال غرب تبوك.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغت قوة الهزة الأرضية 3.38 درجة على مقياس ريختر، ووقعت على عمق 19.37 كم تحت سطح الأرض.
Advertisement
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن الهزة الأرضية التي وقعت في (الساعة 10:46 مساء بالتوقيت المحلي)، ناتجة عن إجهادات تكتونية من خليج العقبة وشمال البحر الأحمر أدت إلى إعادة تنشيط لبعض من الصدوع القديمة في المنطقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:14 | 2022-10-17
12:00 | 2022-10-17
11:30 | 2022-10-17
11:00 | 2022-10-17
10:30 | 2022-10-17
10:20 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website