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عربي-دولي

ارتفاع عدد وفيات سجن إيفين في ايران.. اليكم آخر الارقام

Lebanon 24
17-10-2022 | 04:00
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ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في سجن إيفين في طهران خلال ليل السبت-الأحد الى ثمانية سجناء على الأقل، بعد شهر على بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني.

وقالت السلطات القضائية الإيرانية اليوم الإثنين إن أربعة أشخاص آخرين توفوا جراء حريق في سجن إيفين بطهران. وأضافت أن جميع القتلى الثمانية كانوا من سجناء عنبر جرائم السرقات.
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وكانت السلطات القضائية أعلنت عبر موقع "ميزان أونلاين" التابع لها، أن "أربعة سجناء لقوا حتفهم بسبب تنشق الدخان الناجم عن الحريق، وأصيب 61 آخرون"، مضيفاً أن أربعة من المصابين في "حالة خطرة".
 
ويأتي الحريق، الذي ألقت طهران باللوم فيه على "أعمال شغب واشتباكات" وتمّت السيطرة عليه لاحقاً وفقاً للسلطات، في وقت تشهد إيران احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وأمس الأحد، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا طارق أحمد، إن بلاده تراقب "عن كثب" الوضع بشأن حريق سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف الوزير البريطاني عبر "تويتر"، أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن ضمان سلامة جميع السجناء داخل السجن.

من جهته قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه أكد لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قلقه البالغ بشأن أحداث سجن إيفين في طهران.

وأعرب بوريل في تغريدة له على تويتر عن أمله في أن تتعامل السلطات الإيرانية بشفافية حول الأوضاع في سجن إيفين. وشدد بوريل على أن السلطات الإيرانية مسؤولة عن سلامة جميع المحتجزين في السجن.
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