على بعد 1000 كم من روسيا.. الناتو يبدأ تدريبات الردع النووي

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تنطلق تدريبات الردع النووي "الظهيرة الثابتة" لحلف الناتو، اليوم الاثنين، والمقررة مسبقا بمشاركة 14 دولة وما يصل إلى 60 طائرة عسكرية، وتستمر حتى 30 تشرين الأول.يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الناتو متورط في الواقع في النزاع الأوكراني، مضيفا أن ذلك لا يؤثر على أهداف العملية الروسية الخاصة التي سيتم تنفيذها حتى النهاية.وبحسب بيان لحلف الناتو، فإن المناورات ستجرى "فوق شمال غرب أوروبا"، في المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا، وكذلك فوق بحر الشمال، ولن يتم استخدام الأسلحة القتالية في التدريبات.