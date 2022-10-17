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عربي-دولي

على بعد 1000 كم من روسيا.. الناتو يبدأ تدريبات الردع النووي

Lebanon 24
17-10-2022 | 04:30
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تنطلق تدريبات الردع النووي "الظهيرة الثابتة" لحلف الناتو، اليوم الاثنين، والمقررة مسبقا بمشاركة 14 دولة وما يصل إلى 60 طائرة عسكرية، وتستمر حتى 30 تشرين الأول.

يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الناتو متورط في الواقع في النزاع الأوكراني، مضيفا أن ذلك لا يؤثر على أهداف العملية الروسية الخاصة التي سيتم تنفيذها حتى النهاية.
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وبحسب بيان لحلف الناتو، فإن المناورات ستجرى "فوق شمال غرب أوروبا"، في المجال الجوي لبلجيكا وبريطانيا، وكذلك فوق بحر الشمال، ولن يتم استخدام الأسلحة القتالية في التدريبات.
 
وتفيد وسائل الإعلام البلجيكية بأن قاعدة سلاح الجو الملكي "كلاين بروغل" في مقاطعة ليمبورغ ستصبح مركز التدريبات.

وبحسب التحالف البلجيكي ضد الأسلحة النووية، فإن رؤوس حربية نووية أمريكية توجد هناك، فيما لا تؤكد السلطات الرسمية هذه المعلومات.

وصرّح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ : "هذه مناورات سنوية مجدولة مصممة لضمان الحفاظ على قدرات الناتو النووية آمنة وفعالة"، مشددا على أن التدريبات لا علاقة لها بالأزمة الحالية حول أوكرانيا.

وكما تشير قناة تلفزيون "آر تي بي إف" البلجيكية، فإن أيا من طائرات القوات الجوية لدول الناتو المشاركة في التدريبات لن تقترب من الأراضي الروسية التي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر.
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