هل سيقلب التصعيد الروسي موازين الحرب؟

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تمثل جهود روسيا لمواجهة التقدم الأوكراني بقصف كييف ومدن أخرى بالصواريخ وتعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط تصعيدًا كبيرًا في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، ولكن من غير المرجح أن تغير ديناميكيات الصراع الذي يميل الآن بوضوح لصالح أوكرانيا، حسب تقييمات استخباراتية غربية وخبراء عسكريين.وبحسب صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية، "تشير التقييمات إلى إن الضربات الصاروخية وحدها ليس لها قيمة استراتيجية تذكر، على الرغم من أنها تسبب بؤسًا بشريًا واسع النطاق، كما وتسبب في اضطراب الحياة في المدن التي لم تمس نسبيًا بالقتال. ومنذ بدء الهجوم يوم الاثنين قتل أكثر من ثلاثين شخصا وجرح العشرات. يبدو أن البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا هي الهدف الرئيسي، مما يعني أن بعض المناطق السكنية قد غرقت في الظلام، مما جعل المدنيين يواجهون احتمال مواجهة الشتاء بدون كهرباء. لكن الظروف في ساحة المعركة لا تزال تميل لصالح الجيش الأوكراني الأكثر رشاقة والأكثر تحفيزًا والأفضل تسليحًا، والذي يبدو أنه من المرجح أن يحتفظ بميزة على الجيش الروسي المتعثر وضعيف التجهيز والمنهك، على الأقل في المستقبل المنظور. ويتوقع المسؤولون الأميركيون وغيرهم من الغربيين أن تبقى أوكرانيا في موقف الهجوم المضاد في الأشهر المقبلة، حتى مع إبطاء وتيرة الحرب بسبب الطقس. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن للصحفيين في بروكسل الأسبوع الماضي "أتوقع أن تواصل أوكرانيا بذل كل ما في وسعها طوال الشتاء لاستعادة أراضيها وتكون فعالة في ساحة المعركة". وأضاف: "لقد رأينا مؤخرًا أنها فعالة جدًا في كل من الشرق وأسفل الجنوب حيث استعادوا جزءًا كبيرًا من الأراضي من الروس"."وتابعت الصحيفة، "لقد تباطأت وتيرة القتال بالفعل في الأيام الأخيرة حيث عززت أوكرانيا المواقف التي فازت بها مؤخرًا. وحققت روسيا بعض المكاسب الإضافية، حيث استولت على بعض القرى بالقرب من بلدة باخموت في شرق دونباس، والتي يحاول الروس السيطرة عليها منذ تموز. واستولت أوكرانيا على عدة مستوطنات أخرى في مقاطعة خيرسون الجنوبية، حيث أحرزت تقدمًا كبيرا في الأسابيع الأخيرة. ويقول خبراء عسكريون إن الوتيرة ستتباطأ أكثر حيث سيأتي الشتاء بالثلوج والجليد في الشرق وبالطين في الجنوب إلى التضاريس التي دارت فيها معظم المعارك الأخيرة. وقال مسؤول غربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مواضيع حساسة، في مرحلة ما في الأشهر المقبلة، قد يجبر الطقس أوكرانيا على وقف تقدمها. لكن في الوقت الحالي، "يحافظ الأوكرانيون على المبادرة والزخم"، على حد قوله. ومع ذلك، لم يعد هناك توقع بأن روسيا ستكون في وضع يمكّنها من السيطرة على المزيد من الأرض. وقال روب لي من معهد أبحاث السياسة الخارجية ومقره فيلادلفيا، إن أوكرانيا قد قلبت المعركة بشكل كبير لدرجة أن السؤال الوحيد المعلق هو كم من الأراضي ستكون أوكرانيا قادرة على استعادتها - وليس ما إذا كانت روسيا ستكون قادرة على تحقيق أهدافها".وأضافت الصحيفة، "وقال إن الجيش الأوكراني، الذي تفوقت عليه روسيا من ناحية التسلح في بداية الحرب، يتفوق الآن على الجيش الروسي بكل المقاييس تقريبًا، بدءًا من أنظمة المدفعية الغربية المتطورة التي يستخدمها لتحديد الأهداف الروسية بعيدًا عن الخطوط الأمامية إلى توفر وجودة الجنود الذين يمكنه استدعاءهم للقتال. وتواصل روسيا تكبد خسائر فادحة في قواتها ومعداتها وتحفر في مواقع دفاعية بينما تتلقى أوكرانيا بثبات إمدادات من الأسلحة الجديدة والمتقدمة تقنيًا من حلفائها الغربيين. وتشير تقييمات المخابرات الأميركية إلى أن روسيا فقدت 6000 دبابة ومدرعات ومعدات عسكرية أخرى خلال الحرب، وبعضها تم الاستيلاء عليه من قبل الأوكرانيين، مما زاد من الحاجة لتجديد ترسانتهم. وقال لي: "أوكرانيا لديها الأفضلية، وروسيا تكافح لمواكبة هذه المزايا. طالما استمرت أوكرانيا في الحصول على دعم الناتو ويواصل الأخير تزويدها بالمدفعية، يجب أن تستمر أوكرانيا في تحقيق النجاحات". وقال كونراد موزيكا، مدير شركة روشان للاستشارات الدفاعية ومقرها بولندا، إن ما إذا كان تدفق ما يصل إلى 300 ألف جندي روسي تم حشدهم حديثًا سيعمل على إعاقة التقدم الأوكراني أم لا".وبحسب الصحيفة، "يقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم لم يلاحظوا أي تأثير ملحوظ من أولئك الذين ظهروا بالفعل على الخطوط الأمامية، والذي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة بأن عددهم وصل إلى 16 ألفًا. وقال يوري ساكس، المستشار في وزارة الدفاع الأوكرانية، إنهم لا يستبعدون احتمال أن يؤدي التدفق الهائل للقوات إلى تعقيد آمال أوكرانيا في التقدم. وأضاف: "لا نريد التقليل من شأن عدونا، ونفهم أنه إذا وصل 200000 جندي روسي إلى ساحة المعركة، فقد تتغير الأمور". لكن المسؤول الغربي قال إن هناك شكوكًا بشأن قدرة روسيا على تدريب وتجهيز مثل هذا العدد الكبير من القوات العديمة الخبرة. وقال إن الأشخاص الذين ظهروا حتى الآن "تلقوا تدريبًا محدودًا للغاية كما ومعدات سيئة للغاية. من غير المحتمل حقًا أن يكون لهم أي تأثير إيجابي على المدى القريب". وقال مستشار دفاع حكومي أوكراني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن حتى بداية فصل الشتاء يمكن توقع أن تكون لصالح أوكرانيا. وقال إن روسيا تكافح لتوفير أكياس النوم وغيرها من المعدات الشتوية لجميع جنودها، في حين أن حلفاء أوكرانيا في الطقس البارد مثل كندا وإستونيا وليتوانيا يساهمون بعشرات الآلاف من الأزياء الشتوية".وتابعت الصحيفة، "وقال المستشار إن حشد عشرات الآلاف من الجنود العديمي الخبرة وسوء التجهيز في بيئة شتوية قاسية مثل بيئة أوكرانيا، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل روتيني إلى ما دون الصفر، قد يؤدي إلى تعميق الإحباط بين الجنود المجندين قسرا. علاوة على ذلك، تحتاج روسيا أيضًا إلى ضباط وقادة متمرسين لقيادة الرجال الجدد، لكن صفوف قيادتها الحالية عانت بالفعل من خسائر فادحة وتعرضت للإرهاق من أشهر القتال، على حد قوله. وقال المستشار إن روسيا تأمل على ما يبدو أنه من خلال إغراق ساحة المعركة بعشرات الآلاف من الرجال الجدد، يمكنها استخدام "موجة بشرية" لإعاقة تقدم أوكرانيا، ومن المؤكد أنها ستعاني من خسائر فادحة في هذه العملية. ولكن على الرغم من أن أوكرانيا لديها قوات احتياطية لمواكبة الانتشار الروسي، إلا أنها مصممة على عدم الانجرار إلى معارك ضارية ودامية مع الروس. عوضاً عن ذلك، تأمل أوكرانيا في الاستمرار في التفوق على الروس، من خلال التركيز على ضرب مراكز قيادتهم، والمعدات الرئيسية وخطوط الإمداد. وقال المستشار "روسيا تأمل في تحقيق بعض الانتصارات من خلال التفوق العددي". وأضاف: "إذا أردنا الانتصار في هذه الحرب، يجب أن نفكر في التفوق التكنولوجي. لا ينبغي أن تكون من مشاة إلى مشاة، على الطريقة السوفيتية". وأضاف: "نحن مستعدون للقتال حتى النهاية، لكن في نفس الوقت لا يجب أن نلعب هذه اللعبة، وفقًا للرؤية الروسية، التي لا تُظهر أي أهمية لحياة الجنود"."وأضافت الصحيفة، "يقول مسؤولون غربيون وخبراء عسكريون إنه من المتوقع أن تتضاءل قدرة روسيا على تحمل الضربات الصاروخية، مما يزيد من تقييد خياراتها في ساحة المعركة. على وجه الخصوص، يُعتقد أن روسيا تنفد من الصواريخ الموجهة بدقة والتي يمكن استخدامها لاستهداف المواقع الرئيسية. وقال مستشار الحكومة إن روسيا لا تزال تمتلك مخزونات كبيرة من الصواريخ غير الموجهة التي يمكنها استخدامها لضرب المدن ومن المرجح أن تستمر في استخدامها في محاولة لإضعاف معنويات السكان الأوكرانيين. وقال موزيكا إن الضربات ما دامت تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية بدلاً من الأهداف العسكرية الأساسية، "فلن تساهم في قلب الموازين في هذه الحرب"."