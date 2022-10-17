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خاص
هل اقتربت نهاية الشراكة الأميركية- السعودية؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
17-10-2022
|
05:30
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قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الاميركية، وفي محاولة لرفع أسعار النفط، اتفقت المملكة العربية السعودية وروسيا، زعماء منظمة أوبك +، على أول خفض كبير للإنتاج منذ عامين. كان يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها ضربة قوية ضد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
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وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "من خلال الموافقة على خفض حصص الإنتاج، تكون المملكة العربية السعودية قد قدمت المساعدة لروسيا أيضًا، والتي ستستفيد من أي زيادة في الأسعار لمواجهة العقوبات النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا بسبب غزوها لأوكرانيا. قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن تصرف المنظمة كان مجرد إجراء استباقي ضد تباطؤ محتمل في النشاط الاقتصادي العالمي من المرجح أن يقلل الطلب على النفط ويؤدي إلى انخفاض الأسعار. بطبيعة الحال، قد تساعد زيادة أسعار النفط في إحداث انكماش اقتصادي عالمي أو جعله أسوأ، مما يؤدي في النهاية أيضًا إلى انخفاض أسعار النفط. تسببت خطوة الكارتل (أوبك +) بإحراج بايدن، خاصة وأنه في الصيف الماضي فقط زار المملكة والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طالباً منه السعي في خفض أسعار النفط بشكل كبير. ومن الواضح أن جهود بايدن آنذاك، ومؤخراً، لوقف خفض إنتاج كارتل النفط العالمي بنسبة 2٪، قد باءت بالفشل".
وتابعت المجلة، "منذ إدارة فرانكلين روزفلت، أبرمت الولايات المتحدة صفقة ضمنية مع السعوديين بأنهم سيوفرون النفط مقابل دفاع الولايات المتحدة عن حقولهم النفطية. ومع ذلك، لم تكن هذه الصفقة ضرورية أبدًا لحماية المصالح الأميركية. لطالما كان للسعوديين مصلحة اقتصادية كبيرة في بيع النفط في السوق العالمية. في الواقع، هم أكثر اعتمادًا على بيع النفط من اعتماد الغرب على شرائه. بعبارة أخرى، لا تملك المملكة العربية السعودية (وغيرها من منتجي النفط في الشرق الأوسط) سوى القليل جدًا من الاستثمار بالنسبة لهم، باستثناء عائداتهم الكبيرة من صادرات النفط. وإذا احتلت دولة أو مجموعة حقول النفط السعودية، فإن المصلحة الساحقة للفاتح ستكون أيضًا هي بيع النفط السعودي في السوق العالمية. هل كان من المصلحة الاميركية أن تدافع عن حقول النفط السعودية أو تبيعها الكثير من الأسلحة لتتظاهر بأنها تفعل ذلك بنفسها؟
وأضافت المجلة، "يجب أن يُتوقع من المملكة العربية السعودية أن تتصرف بما يخدم مصالحها الاقتصادية الوطنية. لكن يجب على إدارة بايدن أيضًا تطوير مفهوم أكثر واقعية لمصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بناءً على الحقائق الاقتصادية. على الرغم من أن الغش في حصص الإنتاج الوطنية قد أعاق دائمًا محاولة منظمة أوبك للسيطرة على السعر العالمي للنفط على المدى الطويل، فإن مثل هذه الضوابط والتخفيضات في الإنتاج يمكن أن يكون لها آثار على المدى القصير. أيضًا، كما لوحظ، فإن النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي لدول الكارتل التي تمثلها صادرات النفط أكبر من واردات النفط للدول الصناعية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. تاريخياً، كانت اقتصادات الدول الصناعية مرنة في مواجهة الصدمات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط. وبالتالي، من المرجح أن تتغلب الولايات المتحدة وحلفاؤها على خفض إنتاج أوبك + وزيادة أسعار النفط على المدى القصير. ومع ذلك، بسبب الخلافات السياسية التي لا علاقة لها بالمصالح الاقتصادية أو الأمنية الحيوية للولايات المتحدة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كل من إيران وفنزويلا، بل وحاولت شل صادراتهما النفطية".
ورأت المجلة أنه "ينبغي عكس هذه السياسات التي تؤدي إلى نتائج عكسية. في حالة إيران، بدلاً من محاولة اغتيال قادتها، فإن الإجراءات الأميركية الدؤوبة لإحياء الصفقة النووية المحتضرة حاليًا ستوفر فائدة مزدوجة لتقييد تطوير الأسلحة النووية الإيرانية في مقابل تخفيف العقوبات، وبالتالي تحرير إيران لتصدير كميات كبيرة من النفط إلى السوق العالمية. مثل هذه الصادرات الإيرانية من شأنها أن تساعد في مواجهة خفض إنتاج كارتل النفط. وسيستغرق إصلاح صناعة النفط الفنزويلية المختلة وقتًا أطول إذا تم تخفيف العقوبات، لكن البلاد ستتمكن في النهاية من إيصال المزيد من النفط إلى السوق العالمية. قد يكون لدى دول أخرى في الشرق الأوسط حافز لمواصلة إبقاء إيران في حالة من الخضوع، لكن المصالح الأميركية الحقيقية في الشرق الأوسط تتطلب من الولايات المتحدة الشروع في سياسة أكثر واقعية وعملية وحيادية تجاه الخصمين اللدودين في إيران والسعودية".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
عربي-دولي
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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