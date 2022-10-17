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دمشق تصدر تعميما بشأن القادمين عبر المعابر الحدودية إلى سوريا

Lebanon 24
17-10-2022 | 07:00
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أصدرت وزارة الصحة السورية قرارا يقضي بإعفاء جميع القادمين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية الرسمية البرية والبحرية والجوية من اختبار PCR أو شهادة لقاح دولية خاصة بفيروس كورونا.

وطلبت الوزارة من مديريات الصحة إتمام الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
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وكانت الوزارة أصدرت الشهر الماضي قرارا يتضمن إعفاء جميع القادمين من لبنان عبر المعابر الحدودية، من إبراز وثيقة اختبار PCR.
المصدر: روسيا اليوم
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