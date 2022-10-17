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عربي-دولي

البرلمان السويدي ينتخب اليميني أولف كريسترسون رئيسا للوزراء

Lebanon 24
17-10-2022 | 07:30
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انتخب البرلمان السويدي الزعيم المحافظ، أولف كريسترسون، رئيسا للوزراء، في جلسة تصويت، اليوم الاثنين، شهدت دعما غير مسبوق من "ديموقراطيي السويد" (يمين متشدد) لليمين التقليدي.

وانتخب كريسترسون بـ176 صوتا مقابل 173، بعدما أعلن يوم الجمعة عن اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تضم ثلاثة أحزاب: حزبه "اليميني المعتدل" والحزب "المسيحي الديموقراطي" و"حزب الليبراليين"، بدعم برلماني من "ديموقراطيي السويد".
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المصدر: روسيا اليوم
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