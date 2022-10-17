Advertisement

عربي-دولي

خبير أممي يحث الدول على زيادة المنافع الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم

Lebanon 24
17-10-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1001211-638016135315480326.jpg
Doc-P-1001211-638016135315480326.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أن على الدول ضمان زيادة المنافع الاجتماعية والأجور مع ارتفاع التضخم وإلّا فقد يتضور الناس جوعا أو يتجمدون بردا.

وقال أوليفييه دي شوتر: "ليس من المبالغ أن نقول إننا سنفقد أرواحًا في حال لم تزيد الحكومات المنافع والأجور بالتماشي مع زيادة التضخم"، مبينا أنه "في ما يخص جائحة كوفيد-19، فإن الفئات الأكثر هشاشة هي التي تدفع ثمن الأحداث العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمات مجتمعة إلى دفع 75 إلى 95 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع هذا العام وحده".
Advertisement

وأضاف: "أكان في أوروبا حيث بلغ التضخم مستوى 10% القياسي، أو في إفريقيا جنوب الصحراء حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 24%، فإن ميزانيات الأسر في جميع أنحاء العالم تتوسع إلى ما بعد مرحلة الانهيار"، مبينا أن "هذا يعني أن مزيدا من الفقراء سيتضورون جوعا أو يتجمدون من البرد هذا الشتاء إلا إذا تم اتخاذ إجراءات فورية لزيادة دخلهم".

وأوضح أن عزل المنازل قبل الشتاء "لن يساهم في خفض فواتير الطاقة للأسر ذات الدخل المنخفض فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير". وحث أيضا الحكومات على إشراك الفقراء في تصميم سياسات هادفة إلى معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:45 | 2022-10-17
17:20 | 2022-10-17
17:08 | 2022-10-17
16:59 | 2022-10-17
16:57 | 2022-10-17
16:30 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website