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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يرسل مراقبين إلى حدود أرمينيا وأذربيجان

Lebanon 24
17-10-2022 | 11:00
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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا رسميا في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين، على إرسال 40 مراقبا إلى أرمينيا على الحدود مع أذربيجان.

وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل: "يهدف إرسال ما يصل إلى 40 خبير مراقبة من الاتحاد الأوروبي على طول الحدود الدولية لأرمينيا مع أذربيجان، لبناء تدابير الثقة في مواجهة عدم الاستقرار الذي يعرض الأرواح للخطر ويشكل تهديدا لعملية حل النزاع".
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وأكد الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن تستمر بعثة المراقبة لشهرين، ولتسريع انتشارها، من المقرر نقل الأفراد من جورجيا.
وأفادت الأنباء، يوم الجمعة الماضي، أن الوفد الفني للاتحاد الأوروبي وصل إلى يريفان للتحضير لأعمال بعثة المراقبة على الحدود مع أذربيجان.
وبحسب وزارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وصلت بعثة التقييم الفني إلى يريفان بناء على طلب أرمينيا. وتتمثل مهمتها في التحضير لنشر مراقبين على الجزء الأرمني من الحدود مع أذربيجان "في وقت لاحق من هذا الشهر".
وقال مصدر أوروبي للصحفيين إنه نظرا لخطورة هذه القضية، سيتم نقل نحو 40 مراقبا أوروبيا إلى أرمينيا من جورجيا في المستقبل القريب.
المصدر: سبوتنيك
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