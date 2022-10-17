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عربي-دولي

الخارجية الإيرانية تعلق على أنباء "استخدام المسيرات الإيرانية ضد أوكرانيا من قبل روسيا"

Lebanon 24
17-10-2022 | 09:30
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" أنه لا صحة للأنباء التي تفيد باستخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا من قبل روسيا، وأن بلاده لم ترسل أي سلاح لطرفي النزاع.

وأضاف المتحدث: "هذه الأخبار ملفقة وتخدم مصالح الغرب.. إيران ليست طرفا في هذه الحرب ولم ترسل أي سلاح لطرفي النزاع".
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وتابع قائلا: "إيران عارضت الحرب على سوريا والعراق وأفغانستان، وتعارض الحلول العسكرية لحل النزاعات السياسية، وتعارض الحرب في أوكرانيا أيضا، وتسعى لإنهاء المواجهة العسكرية هناك من خلال علاقاتها الجيدة مع البلدين".

وأضاف: "ومن سخرية القدر أن الدول التي تصدر مليارات الدولار من الأسلحة لأحد أطراف النزاع، تتهم طهران بتوفير السلاح للطرف الآخر..
إن كانت هذه الدول تدعم الحل السياسي لهذه الأزمة فكيف تبرر إرسالها الأسلحة بهذا الحجم الهائل؟".
المصدر: روسيا اليوم
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