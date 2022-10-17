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الأمم المتحدة: قتيلان من قوات حفظ السلام بانفجار في مالي

Lebanon 24
17-10-2022 | 13:00
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي اليوم الاثنين، عن مصرع عنصرين من قواتها بانفجار قنبلة على طريق سريع في شمال مالي.
 
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)  إن "عنصرين من القبعات الزرقاء قتلا اليوم 17 تشرين الأول عندما اصطدمت مركبتهما بعبوة متفجرة أثناء دورية للبحث والكشف عن ألغام في تيساليت في منطقة كيدال".
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وأشارت إلى أن أربعة آخرين "أصيبوا بجروح خطيرة".

وأوضحت "مينوسما" أن عبوات ناسفة يدوية الصنع أودت بحياة 74 شخصا من عناصر حفظ السلام في مالي منذ بدأت مهمتها عام 2013.
 
(روسيا اليوم) 
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