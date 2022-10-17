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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يوافق على مهمة تدريب الجيش الأوكراني

Lebanon 24
17-10-2022 | 15:00
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صرح رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم، تدريب ما لا يقل عن 15 ألف جندي أوكراني و تمت الموافقة عليهم يوم الاثنين.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، "نريد إعداد 15 ألف جندي أوكراني في البداية، وربما أكثر".
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وفي وقت سابق، قال بوريل إن الغرب يعتزم إعطاء رد عسكري قوي في حالة استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
 
(روسيا اليوم) 
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