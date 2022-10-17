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عربي-دولي

واشنطن تبدي استعدادها للتفاوض بشأن معاهدة بديلة لـ"ستارت"

Lebanon 24
17-10-2022 | 15:30
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أعلنت مساعدة الشؤون الخارجية للحد من التسلح مالوري ستيوارت، أن واشنطن ملتزمة بالتنفيذ الكامل لمعاهدة "ستارت 3" وأنها مستعدة للتفاوض بشأن معاهدة بديلة عند انتهاء صلاحيتها.

وقالت ستيوارت: "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الكامل والفعال لمعاهدة ستارت 3، بما في ذلك استئناف عمليات التفتيش على الموقع التي توقفت مؤقتا في آذار 2020 بسبب جائحة كوفيد".
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وأكدت أن: "الولايات المتحدة مستعدة للتحرك بسرعة من خلال المفاوضات بشأن آلية جديدة للحد من الأسلحة لتحل محل معاهدة ستارت عندما تنتهي صلاحيتها في عام 2026، لكن مثل هذه المفاوضات تتطلب من الشركاء التصرف بحسن نية".
 
(روسيا اليوم) 
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